ANCONA – Incidente stanotte in via vecchia del Pinocchio. Un’auto con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata ed è finita in una scarpata dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. In ospedale una ragazza, portata a Torrette dalla Croce Gialla in condizioni non gravi.

In corso di accertamento le cause dell’accaduto. Sul posto anche automedica del 118 e vigili del fuoco