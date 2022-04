JESI – Tragedia questo pomeriggio in centro storico a Jesi. Morta, in un incendio nella propria abitazione, una donna di 95 anni.

Il rogo si sarebbe sprigionato dalla cucina dell’appartamento, al secondo piano di uno stabile di Via del Forno. A dare l’allarme il figlio che vive al piano di sotto.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Jesi insieme a un’automedica della Croce Verde. Nulla da fare purtroppo per l’anziana, ritrovata senza vita su una poltrona, morta probabilmente per asfissia.

Sotto choc il figlio, portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Jesi per accertamenti.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, le verifiche, fanno sapere i Vigili del Fuoco, sono ancora in corso. Sul posto anche i carabinieri per accertamenti.