GROTTAMMARE – Incidente tra due autoarticolati lungo la corsia nord dell’A14. Si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, nel tratto di autostrada tra Grottammare e Pedaso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto, insieme al 118, alla Polizia stradale e al personale di Autostrade. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi pesanti, ponendo particolare attenzione all’integrità dei serbatoi per evitare possibili fuoriuscite di liquidi infiammabili. Gli autisti, usciti autonomamente, sono stati presi in cura dal personale sanitario. Durante le operazioni, il tratto è stato chiuso (con uscita obbligatoria a Grottammare per chi viaggiava verso Ancona) e si sono registrate code (fino a otto chilometri in direzione del capoluogo). La riapertura è avvenuta intorno alle 17.