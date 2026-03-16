ANCONA – Daniele Carnevali è stato confermato presidente della Provincia di Ancona, come Michele Ortenzi (unico candidato) in quella di Fermo. Alessandro Gentilucci è stato eletto a capo dell’ente di Macerata, mentre Fabio Salvi di quello di Ascoli Piceno. Sono gli esiti delle elezioni provinciali che si sono tenute nella giornata di domenica 15 marzo.

Provincia di Ancona

Il sindaco di Polverigi, Daniele Carnevali, candidato del centrosinistra, è stato riconfermato presidente della Provincia di Ancona nel voto che ha portato sindaci e consiglieri comunali alle urne chiuse alle 20: sono 316 i voti a favore di Carnevali (voti ponderati 49.043) contro i 218 (voti ponderati 35.266) per lo sfidante del centrodestra Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano. Nel computo delle schede ci sono poi otto bianche e quattro nulle.

“Il voto – il commento del riconfermato presidente – ha premiato il ‘metodo Carnevali. Ho vinto con circa 100 consiglieri in piú e raddoppiando la quota rispetto alla tornata elettorale precedente. Sono uscito vincitore in ogni fascia demografica grazie ad una politica concentrata sul fare, seriamente e con continuità. Si è trattato di un voto molto importante perché ha decretato chi nei prossimi quattro anni dovrà guidare la Provincia di Ancona che, nonostante la restrittiva legge Delrio, continua ad occuparsi di temi molto vicini ai cittadini, dalle scuole alle strade sino alle tematiche ambientali”.

Provincia di Ascoli Piceno

Il sindaco di Venarotta Fabio Salvi è il nuovo presidente della Provincia di Ascoli Piceno: lo sfidante, esponente del centrodestra, ha battuto il candidato del centrosinistra, presidente uscente e sindaco di Monteprandone Sergio Loggi. L’affluenza, nella giornata di voto di ieri (ore 8-20), è stata dell’83,17%: si sono recati 336 elettori – sindaci e consiglieri in carica – sui 404 chiamati alle urne.

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al sindaco di Venarotta, Fabio Salvi, per l’elezione a nuovo presidente della Provincia di Ascoli Piceno. – scrive il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti – La scelta arrivata dalla maggioranza degli amministratori del territorio premia il progetto politico del centrodestra, che ha saputo proporre una visione innovativa, chiara, condivisa e trasversale per il futuro del Piceno. Sono certo che, sotto la guida di Fabio Salvi, la Provincia potrà tornare a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nel coordinamento delle politiche territoriali. – prosegue Fioravanti – Adesso è davvero arrivato il momento di fare squadra tra tutti i sindaci e gli amministratori locali, dai rappresentanti dei borghi di montagna a quelli delle zone costiere, affinché si lavori insieme, con spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale, per dare nuovo slancio all’Ente e valorizzare al meglio le tante potenzialità del Piceno”.

Provincia di Macerata

Il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, sostenuto dal centrodestra, è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Macerata. Battuto il candidato Robertino Paoloni, primo cittadino di Loro Piceno, civico, ma sostenuto dal centrosinistra: 136 voti contro 88.

In 595 su 697 aventi diritto hanno votato alle 20 di ieri: l’affluenza si è attestata all’85,36%.

Provincia di Fermo

Il sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi è stato riconfermato alla guida della Provincia di Fermo. Un risultato scontato (essendo unico candidato).

Sono stati 252 gli elettori su 470 a recarsi alle urne, pari al 53,6%.