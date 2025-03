Risiedeva a Giulianova (Teramo) il 24enne morto accoltellato stamani a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno. Il ragazzo, di una famiglia di origini nordafricane, è nato in Italia, così come alcuni degli altri componenti dei due gruppi, uno di Giulianova e l'altro di Grottammare (Ascoli Piceno) che si sono fronteggiati poco prima dell'alba.

A confermare questa ricostruzione, fonti dei carabinieri che stanno cercando di individuare i motivi per i quali due gruppi si sono prima fronteggiati all'interno di una discoteca sul lungomare nord di San Benedetto del Tronto e poi, dopo essere stati cacciati dal personale addetto alla scurezza, si sono scontrati all'esterno.

Il bilancio finale parla del giovane morto, di un altro ragazzo ricoverato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Dopo essere stato anche lui ferito a colpi di coltello, aveva fatto rientro nella sua abitazione di Grottammare, ma, vista la gravità della lesione riportata, si è affidato ai sanitari del 118. Altri due giovani si trovano all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto per ferite da arma da taglio non gravi.

Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti il procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti, il comandante provinciale dei carabinieri Domenico Barone e il medico legale. Dopo i rilievi della scientifica, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di San Benedetto. Prosegue il lavoro del reparto scientifico dei carabinieri sul luogo dei fatti, a quanto sembra unico teatro della violenza di questa mattina. I carabinieri hanno in corso valutazioni sulla posizione di alcuni dei soggetti identificati. L'episodio ha avuto ripercussioni anche sugli eventi in programma in città: la pedalata per bambini prevista in occasione della Tirreno-Adriatico è stata annullata