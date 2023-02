ANCONA – Arriverà domani alle 12 ad Ancona la Geo Barents la nave da soccorso di Medici Senza Frontiere.



L’arrivo inizialmente previsto per il pomeriggio verrà anticipato per le buone condizioni del mare.

Si tratta del terzo sbarco per Ancona, il secondo per la Geo Barents. Il 12 gennaio sbarcarono 73 migranti, questa volta a bordo sono stati tratti in salvo 48 migranti 9 minori, 39 adulti.



In moto la macchina dell’accoglienza, già trovati i posti per i 9 minori, i 39 adulti forse diretti fuori regione.