ANCONA – Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto di traffici illeciti presso l’Aeroporto delle Marche, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nel corso del 2022 hanno eseguito oltre cinque mila controlli su bagagli e spedizioni in transito finalizzati al contrasto di commerci illegali.

Gli accertamenti e i riscontri messi in atto quotidianamente presso il predetto Aeroporto Internazionale di Ancona, hanno consentito di porre in essere una fattiva azione di contrasto al contrabbando di prodotti il cui ingresso nei confini comunitari è ritenuto illecito ai sensi della normativa doganale comportando la redazione di 466 verbali di sequestro.

L’azione posta in essere ha portato al sequestro di più di 23 chili di sigarette di contrabbando e di 1.568 chili di alimenti vari (carne e latticini). Inoltre, sono stati sequestrati 226 litri di bevande alcoliche (grappa e liquori).

Gli alimenti come le bevande alcoliche erano tutti sprovvisti di etichettatura, tracciabilità e dei previsti certificati che ne autorizzano l’introduzione nella Comunità Europea e pertanto da ritenersi potenzialmente nocivi per la salute umana. I prodotti confiscati sono stati consegnati al gestore aeroportuale che ne assicura lo stoccaggio per l’avvio alla distruzione secondo la vigente normativa.

Gli oggetti degli illeciti il più delle volte erano abilmente occultati nei bagagli passeggeri principalmente provenienti dall’Albania.

I controlli doganali posti in essere dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza, evidenziano l’impegno costante a presidio della sicurezza e della legalità del Paese negli spazi aeroportuali, con il costante obiettivo non solo di reprimere traffici illeciti in genere ma anche di disarticolare fenomeni di contrabbando di prodotti sottoposti a Monopolio di Stato.