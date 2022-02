ANCONA – Turno infrasettimanale nel campionato di Lega Pro. La Fermana è stata sconfitta 2-0 in casa del Siena. Un gol per tempo per i toscani: dopo due minuti la rete di Terigi, dopo nove della ripresa il raddoppio di Cardoselli.

Vince invece la Vis Pesaro al Benelli contro la Lucchese. Succede tutto nel primo tempo: apre Ferrini per i biancorossi, ma pareggia Belloni per gli ospiti. Il gol partita lo realizza Acquadro.

Big match al Del Conero tra Ancona Matelica e Cesena.

Le formazioni

Colavitto cambia ancora dopo la vittoria di domenica in casa dell’Imolese: tornano dal primo minuto Di Renzo, Iotti, Iannoni, Sereni e Rolfini.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti (dall’8′ st Bianconi), Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Delcarro; Sereni, Rolfini, Moretti. All Colavitto

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Pogliano, Calderoni; Steffé, Brambilla, Ardizzone; Caturano, Pierini; Bortolussi. All. Viali

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Reti: Ciofi al 31′ pt, Candela al 1′ st

Note: 2387 spettatori, di cui un centinaio ospiti. Incasso: 22382 euro

La cronaca

Inizio di gara bloccato. L’Ancona Matelica in pressione, il Cesena difende le proprie posizioni. Una conclusione da fuori e un tiro-cross di Candela non spaventano Avella. Dopo venti minuti scappa Caturano sul filo del fuorigioco, Delcarro mette in corner il suo cross destinato sul secondo palo. Il primo vero e proprio brivido è colorato di bianconero: Bortolussi gira di testa, la palla scavalca Avella, ma si stampa sulla traversa. Superata la mezzora, il Cesena passa. Sugli sviluppi di un’azione d’angolo la palla cade nella zona di Ciofi che in posizione regolare devia alle spalle di Avella. Quest’ultimo però è molto bravo poco dopo a respingere una botta dalla sinistra Ardizzone. Dorici in difficoltà. Al minuto 39 conclude al volo dentro l’area Caturano, Avella è attento e blocca a terra. Al tramonto del primo tempo un’azione di sfondamento palla in aria non è conclusa come avrebbe potuto da Rolfini che cicca al momento dell’impatto con la sfera. All’intervallo i biancorossi sono sotto.

Passa appena un minuto dal rientro dagli spogliatoi e il Cesena raddoppia. Cross da sinistra e la traiettoria arriva sui piedi di Candela che scarica il destro all’angolino e fulmina Avella. Pierini la può chiudere in contropiede quattro minuti dopo, ma il suo tiro a incrocia re sfila sul fondo a poco dal palo. Tramortita e fin troppo compassata, l’Ancona Matelica non riesce a reagire. Bortolussi spreca un regalo della difesa biancorossa, incomprensione in disimpegno tra Bianconi e Iotti, para Avella.