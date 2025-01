Ultima lezione del ‘Laboratorio per l’Impresa Sostenibile – dalla gestione delle risorse all’analisi dei dati’, il percorso costruito in collaborazione con il Confidi UNI.CO e la società di servizi ARCoS che ha arricchito la formazione offerta da Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino agli imprenditori.

Presenti al momento conclusivo, che ha visto anche la consegna degli attestati agli 80 partecipanti, il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli e il Direttore del Confidi UNI.CO, Paolo Mariani.

"L’alta partecipazione alle sei lezioni del percorso tenute da Danilo Scarponi docente dell’Università Politecnica delle Marche e Luigi Balzani Responsabile Area Credito di UNI.CO, è una dimostrazione di quanto i temi trattati inerenti la gestione aziendale, l’accesso al credito e alle opportunità per attrarre clienti, fornitori, partner e collaboratori, siano centrali per il futuro delle nostre attività e dell’economia", ha detto Pierpaoli ringraziando il confidi UNI.CO per la sinergia a favore dell’economia del territorio.

"L’aspetto della sostenibilità è una sfida, ma soprattutto un’opportunità concreta per rendere le imprese più competitive e il rapporto tra impresa e credito è fondamentale per garantire investimenti efficaci e una crescita duratura", ha proseguito il Segretario auspicando che le competenze acquisite dagli imprenditori nel corso delle giornate formative si traducano in azioni concrete capaci di generare valore per le aziende stesse e per il nostro territorio.

"L’essere stati presenti al Laboratorio è stata per noi una importantissima esperienza in quanto la stessa è strettamente legata al senso più profondo dell’essere Confidi e cioè assistere le imprese associate e gli artigiani a traguardare obiettivi di crescita che non si potrebbero raggiungere senza un’adeguata assistenza finanziaria. Ringrazio quindi Confartigianato ed il suo Segretario Pierpaoli per l’opportunità concessaci che spero possa ripetersi in futuro", ha detto Mariani.

Il laboratorio, oltre ad approfondire tematiche strategiche per le imprese, ha dato la possibilità di un confronto diretto con esperti e di fare rete tra imprenditori nell’ottica di affrontare i cambiamenti con consapevolezza e con una visione di lungo termine.