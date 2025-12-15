ANCONA – Un uomo di 49 anni, di origine brasiliana, rischia un processo per pornografia minorile ad Ancona. L’uomo, tra febbraio e maggio del 2024, avrebbe fatto foto e video nascondendo una telecamera nel bagno dell’abitazione dove viveva insieme alla sua compagna e alle due figlie minorenni della donna. Decine e decine di scatti e riprese che ritraevano le ragazzine, gemelle, di 13 anni, sono state trovate poi nel suo cellulare.



La scoperta è stata fatta dalla madre delle gemelle sul cellulare del compagno. Dopo aver visto le immagini è andata nel bagno e avrebbe trovato un filo a cui era collegata una telecamera che puntava alla doccia. La donna 37 anni, italiana, lo ha denunciato e ha interrotto la relazione con l’uomo. Il 49enne, che respinge le accuse, affronterà l’udienza preliminare il prossimo 23 febbraio. E’ difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere. A chiedere il rinvio a giudizio è stato il pubblico ministero Andrea Laurino