FANO – Attorno alle 23.45 di venerdì sera un’autovettura è finita fuori strada terminando la sua corsa nei pressi di un fossato allla fine del tratto della superstrada SP 73 Bis, in direzione Monte–Mare. La squadra dei Vigili del Fuoco di Fano è intervenuta immediatamente, lavorando per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.
Una volta liberata, la persona coinvolta è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto per il trasporto in ospedale e le prime verifiche sulle sue condizioni. Presenti anche i Carabinieri, cui spettano i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
L’intervento è stato coordinato dal Comando provinciale di Pesaro Urbino.