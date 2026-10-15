ANCONA – Venerdì 16 ottobre, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Italia di Ancona, si terrà la proiezione in anteprima marchigiana del documentario “I nemici del popolo” (Paesi Bassi, Italia, Ecuador 2026, 72′). All’evento saranno presenti in sala il regista anconetano Andrea Marinelli e il co-autore Lorenzo Pellegrini.

Il film, caratterizzato da un’inusuale e potente visione politico-estetica e prodotto in gran parte da un team artistico marchigiano, racconta le storie di resistenza ambientale e umana intrecciando territori diversi. Tra questi trova un ampio e toccante spazio la realtà della raffineria di Falconara Marittima, attraverso la vicenda giudiziaria di Roberto Cenci e le battaglie della comunità locale. Attraverso testimonianze, suoni e volti tra la Basilicata e l’Amazzonia, la pellicola affronta temi cruciali della contemporaneità come l’attivismo, i diritti umani, l’impatto delle estrazioni petrolifere e la libertà d’informazione.

Distribuito da Revolver, “I nemici del popolo” arriva nelle Marche forte di prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Menzione Speciale al Festival Torino CinemAmbiente 2026 e il premio come Miglior Documentario Ambientale al Nebrodi Cinema Doc.