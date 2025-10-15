PORTO SANT’ELPIDIO – All’interno di un bar i poliziotti arrestano un pregiudicato e durante le fasi del fermo il titolare dell’esercizio ostacola gli agenti. Così scatta la chiusura per 15 giorni, a firma del questore di Fermo, Luigi di Clemente, di un bar di Porto Sant’Elpidio (Fermo). La decisione è arrivata a seguito dei gravi episodi verificatisi lo scorso 3 ottobre all’interno del bar in piazza Giovanni XXIII.

In quella circostanza, gli agenti della Squadra Mobile avevano arrestato, all’interno del locale, al termine di un lungo inseguimento, un uomo di 50 anni residente nel Fermano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona. L’uomo, nel 2017, era già stato arrestato sempre a Porto Sant’Elpidio, con un ingente quantitativo di cocaina. Al momento del fermo, l’uomo aveva reagito con violenza, opponendo dura resistenza e cercando in tutti i modi di sottrarsi all’arresto.

Durante le concitate fasi dell’intervento, il titolare del bar non solo non collaborava con gli agenti, ma anzi avrebbe cercato di impedire la loro attività di polizia giudiziaria, assumendo anche un comportamento ingiurioso e oltraggioso, ostacolando l’operato dei poliziotti e contestando il loro intervento. Durante dei precedenti controlli dell’attività, in più occasioni, gli agenti hanno identificato avventori gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia per reati legati alla droga, all’abuso di alcol e all’inottemperanza di misure di prevenzione. Un quadro che, secondo il questore Di Clemente, conferma come il locale fosse diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e il titolare fosse connivente nel tollerare le condotte illecite perpetrate dai suoi avventori. Una circostanza che ha fatto emergere come l’esercizio pubblico rappresentasse un pericolo per la sicurezza dei cittadini e, in particolare, per i residenti della zona.

Alla luce dei fatti e al fine di prevenire il reiterarsi di episodi analoghi, il questore ha firmato un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 15 giorni ritenendo necessaria tale misura per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.