èTV conferma il suo grande impegno per aiutare gi elettori a esprimere un voto consapevole in vista delle Elezioni del 25 settembre 2022. A questo scopo la nostra emittente ha deciso di impegnare le prime serate di giovedì e venerdì per conoscere i candidati, le loro idee, i programmi, per le Marche e per il Paese.

Si comincia Giovedì 15 Settembre: alle ore 21 focus sul Collegio 1 (Ascoli e Fermo) Uninominale per la Camera dei Deputati, tra gli ospiti Francesco Battistoni, Meri Marziali, Giorgio Fede, Maria Stella Origlia, Diletta Parrino, Oscar Piergallini e Ruggero Giacomini. A seguire, alle ore 22, spazio ai candidati del Collegio 2 (Macerata) Uninominale per la Camera dei Deputati, con Giorgia Latini, Fulvio Esposito, Mirella Emiliozzi, Katjuscia Delmonte, Simone Marincioni, Alessandra Perugini e Clara Ferranti.

Venerdì 16, ma anche giovedì 22 e venerdì 23 sono previsti altri focus.

Vi aspettiamo!