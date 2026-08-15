ANCONA – Un motore che si ferma al largo, una famiglia in difficoltà su un gommone alla deriva, un bagnante colto da malore in acqua: sono le emergenze più frequenti affrontate quest’estate dalla Guardia Costiera lungo il litorale marchigiano, dove da metà giugno è in corso l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”.

Dal 15 giugno la Direzione Marittima delle Marche impiega ogni giorno circa 80 militari tra mare e terra. Il bilancio parziale parla di 7.757 controlli – 1.417 a mare e 6.340 a terra – e 171 illeciti accertati, legati soprattutto al demanio marittimo, all’ordinanza sulla sicurezza balneare, alla navigazione da diporto e alla tutela dei consumatori. Sul fronte della nautica sono stati assegnati 249 “Bollini Blu” alle imbarcazioni in regola.

Le sale operative hanno soccorso 73 persone e assistito 15 unità in difficoltà, per lo più a causa di avarie ai motori o di condizioni meteomarine sottovalutate dai diportisti. Non sono mancati, sulle spiagge e in acqua, episodi di malore, in alcuni casi con conseguenze gravi.

In vista del weekend di Ferragosto, quando è previsto il picco di presenze lungo la costa, il dispositivo sarà rafforzato: nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto saranno impiegate 20 unità navali affiancate dalle pattuglie a terra. La Guardia Costiera ricorda che l’obiettivo resta la prevenzione, attraverso i decaloghi di comportamento già diffusi dall’Autorità Marittima.