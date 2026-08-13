Sono passati esattamente due anni da quando Sara Ragni, 36 anni, e il marito Marco Torcianti di 47, furono travolti e uccisi da un’auto mentre erano in bicicletta lungo la Statale 16, a Senigallia, nei pressi di una stazione di servizio nella zona del Ciarnin. Alla guida un ventenne di Cagli. Oggi, nello stesso punto, i fiori freschi raccontano l’amore senza fine dei familiari per la giovane coppia. Un dolore impossibile da cancellare che diventa anche un monito sulla sicurezza stradale, soprattutto per chi viaggia su due ruote. A ricordare Sara e Marco sono arrivati decine e decine di ciclisti di diverse società, a partire dal Pedale Aguglianese, della città natale di Sara.