NUMANA – Fuga in moto nella notte a Numana per evitare un controllo dei carabinieri. Un giovane, all’alt imposto da una pattuglia nel centro abitato, invece di fermarsi ha accelerato, dando il via a un inseguimento tra le strette vie del centro storico. Una corsa ad alta velocità durante la quale il motociclista ha anche imboccato contromano una rotatoria, mettendo a rischio la propria incolumità e quella di eventuali passanti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze. Ormai braccato e senza altre vie di fuga, il giovane si è fermato. Dagli accertamenti è risultato senza patente, mai conseguita. È stato denunciato per inosservanza all’alt e guida senza patente. Il servizio rientra nei controlli rafforzati sul territorio in questo weekend di Ferragosto, da parte delle Forze dell’Ordine.