POTENZA PICENA – Tampona un’auto dopo una curva, perde il controllo della moto e finisce fuori strada in un fossato. E’ successo questa mattina intorno alle 12 a Potenza Picena, in contrada Varco.



Il motociclista, un 22enne della zona, ha riportato nella caduta gravi traumi ed è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la Polizia locale.