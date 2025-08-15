Realizzare un sistema di trasporto pubblico innovativo e sostenibile, capace di garantire maggiore velocità, regolarità, comfort e sicurezza negli spostamenti lungo la direttrice della bassa Valle del Foglia. Con questo obiettivo è stato firmato oggi, nella sede dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (Pesaro Urbino), l'accordo per il riordino del trasporto pubblico e la sperimentazione di soluzioni innovative di mobilità nel territorio della bassa Valle del Foglia.

A sottoscrivere l'intesa sono stati il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli, alla presenza degli assessori regionali ai Trasporti, Goffredo Brandoni, e alle Infrastrutture, Francesco Baldelli.

L'accordo, della durata di due anni, prorogabili, sancisce la collaborazione tra Regione Marche e Unione dei Comuni per l'implementazione di un progetto pilota di "Brt-Bus rapid transit", finanziato con 11 milioni di euro nell'ambito del Programma regionale Marche Fesr 2021-2027.

