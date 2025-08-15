FANO – Tragico incidente stradale oggi poco dopo le 11 sulla statale 16 all’altezza di Fosso Sejore nel comune di Fano.



Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate, un impatto violentissimo che, purtroppo, non ha lasciato scampo al centauro. I soccorri hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso, nel tentativo estremo di salvare la vita dall’uomo, senza esito.

Il traffico sulla statale 16 già congestionato per la giornata di Ferragosto è rimasto bloccato per diverso tempo.