ANCONA – Notte di Ferragosto agitato sulla costa marchigiana. Non solo fuochi d’artificio, cene e musica ma anche tanto alcol, soprattutto da parte di giovani e giovanissimi.



Nel Maceratese, a Civitanova Marche sono stati registrati interventi in serie del 118, tutte chiamate per giovani ubriachi, spesso minorenni.



Stessa situazione nell’Anconetano, dove gli operatori dell’Ospedale regionale di Torrette riferiscono di decine di interventi per ragazzini in stato di alterazione, in particolare tra Sirolo, Numana e Senigallia.



Anche spostandosi verso sud la situazione non cambia: eccessi alcolici ripetuti anche San Benedetto del Tronto, dove tra l’altro era stata approntata una task force tra polizia carabinieri, finanzieri e Capitaneria di porto. Non si segnalano comunque al momento incidenti gravi o atti di vandalismo