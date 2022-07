SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Violenza sessuale di gruppo su una minorenne. Una ragazza di 17 anni, residente in provincia di Ascoli, si è recata alle 5 di questa mattina in pronto soccorso, a San Benedetto, denunciando di essere stata violentata da un gruppo di cinque o sei ragazzi. I medici hanno riscontrato segni compatibili con la violenza.

I fatti risalirebbero alla notte tra mercoledì e giovedì.

La polizia è al lavoro per ricostruire e fare chiarezza sull’accaduto – a partire dalle ore trascorse tra la possibile violenza e la denuncia effettuata in pronto soccorso – cercando di individuare le persone eventualmente coinvolte.