ANCONA – Si ferma allo stop con l’auto poi il botto. Viene tamponato da un’altra auto, ma l’automobilista scappa e quasi lo investe. Brutta avventura per Alessandro Macchione, 39 di Ancona che ieri sera si trovava alla frazione anconetana di Collemarino in auto con la sua compagna. Erano circa le 23,30 quando allo stop di via Volta, per immettersi su via Leonardo da Vinci, l’auto viene tamponata spingendola verso quella che si trovava davanti. “Siamo scesi noi e le persone nella macchina davanti, ma la donna che aveva tamponato è rimasta in auto. Ero frastornato e già dolorante, l’ho invitata a scendere ma in una frazione di secondo è sfrecciata via, sfiorandomi il braccio. Mi ha quasi investito”. Poi sono state allertate le forze dell’ordine: ancora da capire se ci siano telecamere di videosorveglianza in zona. “Nel trambusto non sono riuscito a prendere la targa. L’auto dovrebbe essere una Lancia di color grigio chiaro. Al volante una donna con un’altra accanto. Sembravano giovani. Siamo stati fino all’alba al pronto soccorso, abbiamo alcuni giorni di malattia per il forte dolore al collo e alla testa”, dice Macchione che prosegue: “Se qualcuno ha visto qualcosa ci aiuti a rintracciarle.Non solo per la nostra brutta esperienza ma per la sicurezza di tutti. Potrebbe essere un pericolo in strada anche per altri”.