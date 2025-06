È stato emesso dalla Protezione Civile Regionale il messaggio di allertamento per tutta la giornata di domani 16 Giugno. Si tratta di un’allerta gialla per temporali. Si svilupperanno inizialmente nelle zone appenniniche in spostamento verso la fascia collinare e costiera. I fenomeni saranno di forte intensità, in particolare nelle ore centrali della giornata