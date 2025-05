ROMA – La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei legali di Filippo Ferlazzo, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e condannato in primo grado a 24 anni per l’omicidio di Alika Ogurchuwcu avvenuto il 29 luglio 2022 a Civitanova Marche, condanna confermata poi anche in appello lo scorso ottobre, impugnata dalla difesa davanti alla Corte di Cassazione. Ora con questo rigetto da parte degli ermellini, arrivato ieri nella tarda serata, la condanna per Ferlazzo è divenuta definitiva.



“Esprimo soddisfazione per l’esito finale di questo lungo processo – ha commentato l’avvocato di parte civile Francesco Mantella che assiste la vedova di Alika Charity Oriakhi – ore per la vedova e il figlio proverò ad attivare la richiesta risarcitoria per attingere al fondo che lo Stato mette a disposizione per le vittime di questo tipo di reati”.