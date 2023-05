ANCONA – Si è chiusa con un’affluenza alle urne di 44,09% degli aventi diritto la prima giornata di voto delle amministrative nelle Marche, più bassa del dato nazionale che è 46,45%. Alla precedente tornata delle amministrative nel 2018 l’affluenza nelle Marche era stata 59,98%, con il voto concentrato in un solo giorno.

Si vota in 15 Comuni, tra cui il capoluogo di regione, Ancona, dove alle 23 si è registrata una percentuale di votanti del 42,19% (nel 2018 54,60%). Ci sono poi tre città con più di 15 mila abitanti, che, come il capoluogo, potrebbero andare al ballottaggio se nessuno dei candidati supererà il 50% più uno dei voti: Falconara Marittima (Ancona), Porto Sant’Elpidio (Fermo), Grottammare (Ascoli Piceno).

Infine 11 Comuni sotto i 15 mila abitanti, dove si vota con turno unico: Chiaravalle, Maiolati Spontini, Morro d’Alba, Ostra Vetere, in provincia di Ancona; Gagliole, Penna San Giovanni, San Ginesio, in provincia di Macerata; Altidona e Montegiorgio, in provincia di Fermo; Castel di Lama e Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno.

Le urne resteranno aperte fino alle 15.