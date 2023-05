ANCONA – Urne aperte nelle Marche per le elezioni amministrative 2023. Alle 15 la chiusura dei seggi e dalle 15 al via anche la diretta su E’Tv Marche per raccontare lo spoglio con collegamenti dai Comuni, aggiornamenti e interviste. In onda anche in streaming sulla nostra app E’Tv e sulla pagina facebook E’Tv Marche.

Si vota in 15 Comuni, ma quattro di essi, con popolazione superiore a 15 mila abitanti, potrebbero andare al ballottaggio se nessuno dei candidati supererà il 50% più uno dei voti:

Ancona

Marco Battino

Roberto Rubegni

Francesco Rubini

Daniele Silvetti

Ida Simonella

Enrico Sparapani

Falconara Marittima

Marco Baldassini

Annavittoria Banzi

Anna Grasso

Stefania Signorini

Porto Sant’Elpidio

Gian Vittorio Battilà

Marco Ciarpella

Paolo Petrini

Grottammare

Alessandra Manigrasso

Alessandro Rocchi

Marco Sprecacè

Lorenzo Vesperini