Casolare abbandonato in fiamme a Posatora: “Abbiamo visto 3 ragazzini scappare”. Nel 2017 un episodio per certi aspetti analogo: un gruppetto di minorenni aveva bruciato parte della collina del Parco Belvedere “per un gioco finito male”, come avevano dichiarato in Questura.

L’incendio stavolta si è verificato nel tardo pomeriggio in un casolare abbandonato di via Posatora, all’altezza dell’incrocio con via Ascoli Piceno. Il rogo è stato segnalato da alcuni residenti che hanno riferito alle forze dell’ordine giunte prontamente sul posto di aver visto tre ragazzi fuggire dalla zona dopo aver presumibilmente appiccato le fiamme. Non ci sono fortunatamente feriti.

Sul posto i vigili del fuoco di Ancona e la polizia con le Volanti della Questura. I pompieri hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Gli agenti hanno poi raccolto le testimonianze dei presenti per risalire ai presunti responsabili.