Favorire le imprese giovanili e stimolare l’autoimprenditorialità; è stato presentato questa mattina, al MATT di Macerata, il progetto Start Me Up. Finanziato da Anci con il bando “Giovani e Imprese”, Start Me Up coinvolge i Comuni di Sefro e San Ginesio, The Way (incubatore certificato startup), Unione Italiana Cooperative Regione Marche, Compagnia delle Opere Marche Sud e Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e ha l’obiettivo di creare un ecosistema locale favorevole allo sviluppo di imprese giovanili e allo stimolo dell’autoimprenditorialità. Il progetto prevede l’attivazione di azioni e servizi volti ad accompagnare i giovani nello sviluppo di un’idea imprenditoriale e nella sua realizzazione.

Tra le principali azioni che verranno messe in campo c’è la creazione di un network composto da stakeholders attivi sul territorio – enti locali, Camera di Commercio, associazioni di categorie, enti del terzo settore, sindacati – che sarà concepito come strumento consultivo per l’ideazione e il coordinamento delle attività del progetto durante tutta la sua durata e in tutte le sue azioni. Previste, inoltre, attività volte a fornire ai beneficiari del progetto capacità, conoscenze e strumenti necessari per aprire un’attività imprenditoriale; questa azione prevede la progettazione e realizzazione di attività di capacity building (workshop, seminari) sul tema dell’autoimprenditorialità e la creazione di impresa.

Sarà previsto anche un servizio di consulenza gratuita per i beneficiari del progetto che saranno interessati ad aprire una nuova attività economica; un servizio che vedrà la collaborazione di vari esperti del territorio sui temi di interesse, sia da un punto di vista imprenditoriale (mentoring, sostenibilità economica, fundraising) che amministrativo-burocratico (adempimenti in materia di sicurezza, igiene, ambientale).

Start Me Up prevede, anche, lo sviluppo di un’attività di promozione e di una specifica campagna di comunicazione per raggiungere i potenziali beneficiari del progetto e comunicare loro le opportunità. Infine verrà realizzato un concorso di idee per concretizzare il lavoro svolto e incentivare la nascita di startup ad alto potenziale fornendo ai partecipanti un percorso strutturato per affinare e validare il loro modello di business. Grazie al sostegno di Banca Macerata e Confidi Coop, i vincitori avranno accesso a strumenti finanziari e consulenze specializzate per trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali sostenibili.

“Start Me Up rappresenta un’opportunità significativa per i giovani del territorio che vogliono mettersi in gioco nel mondo dell’imprenditoria – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. L’obiettivo è quello di creare un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di nuove imprese, mettendo a disposizione strumenti concreti, formazione e una rete di supporto; le istituzioni, in questo, hanno un ruolo fondamentale affinché vengano favorite condizioni che sostengano i giovani nello sviluppo delle loro idee innovative”.

“I nostri giovani partono da una storia e da una tradizione che hanno molto da dire e diventa quindi fondamentale la presenza di incubatori come The Way che offrono un qualificato e concreto supporto a chi ha grandi idee che diventano opportunità di lavoro per talenti che rimangono così sul nostro territorio – ha detto l’onorevole Tullio Patassini, Capo segreteria del Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati -. Altro aspetto importante è quello dell’innovazione: un valore aggiunto che può fare la differenza delle imprese sui mercati nazionali e internazionali; siamo orgogliosi, grazie anche a progetti come Start Me Up, di fare innovazione nella patria della tradizione”.

“Start Me Up è un progetto che mette al centro il talento e l’iniziativa dei giovani, offrendo loro strumenti concreti e un supporto strategico per la realizzazione delle loro idee imprenditoriali – ha aggiunto Luca Nardella, rappresentante legale di The Way -. Grazie alla collaborazione con il Comune di Macerata e al supporto dei nostri partner, vogliamo costruire un ambiente favorevole alla crescita delle startup e al rafforzamento dell’economia locale”.

Il progetto Start Me Up è stato finanziato con 187mila euro di cui 150mila risorse Anci e 37mila di cofinanziamento comunale. I giovani interessati a partecipare al progetto Start Me Up possono ottenere maggiori informazioni visitando il sito www.thewaystart.it o contattando direttamente lo sportello informativo presso The Way.