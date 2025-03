Un unico punto di riferimento per i cittadini delle aree montane, per rendere i servizi più accessibili e garantire una presa in carico integrata e tempestiva. Il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 10 compie un passo fondamentale verso l’integrazione socio-sanitaria con l’attivazione del Punto Unico di Accesso, nella sede Ast di Fabriano in via Brodolini