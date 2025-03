CALCIO – Pomeriggio dal saldo positivo per le marchigiane di serie C. La Vis Pesaro impatta 2-2 a Pescara, dopo essere andata avanti per due volte prima con Peixoto, poi con Pucciarelli. In zona salvezza fondamentale successo dell’Ascoli per 1-0 contro l’Arezzo grazie a Varone. Di Carlo, tornato in settimana in panchina, rigenera subito i bianconeri.