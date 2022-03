Scopre fotografie di donne sul cellulare del marito, lo colpisce e lo tiene per i capelli in strada.

Solo utilizzando lo spray al peperoncino gli agenti della Squadra Volanti sono riusciti a bloccare una donna che, a Porto San Giorgio (Fermo), nella notte appena trascorsa, stava aggredendo il marito a seguito di una furiosa lite scoppiata, a quanto pare, per motivi di gelosia: la donna è stata accompagnata in Questura e segnalata alla Procura per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata amministrativamente per lo stato di ubriachezza.



I poliziotti avevano notato per strada i due che litigavano: la donna colpiva e teneva per i capelli il marito che cercava solo di difendersi, senza reagire. Inutili sono stati gli iniziali tentativi dei poliziotti di sottrarlo alla furia della consorte che, in evidente stato d’ebbrezza, ha iniziato a imprecare anche contro gli agenti tenendoli lontani con calci senza lasciare la presa dell’uomo e rischiando di mettere in pericolo anche la propria incolumità fisica.

Così, per bloccarla senza rischiare di ferirla o di farla cadere, anche per il suo precario equilibrio psicofisico, gli operatori l’hanno prima avvisata e poi hanno nebulizzato lo spray urticante. Lei si è distratta, ha lasciato la presa ed è stata bloccata. Sul posto anche personale sanitario che non ha riscontrato lesioni né sulla donna né sul marito.

Anche nei momenti di attesa dell’ambulanza, la donna ha continuato a tentare di colpire con calci e schiaffi i poliziotti che hanno faticato non poco per calmarla dagli eccessi del suo stato di alterazione per l’ebbrezza alcolica. Agli agenti l’uomo ha detto che sua moglie aveva scoperto alcune foto di donne sul cellulare e, presa dalla gelosia, dopo una discussione lo aveva aggredito poco prima dell’arrivo della Volante.