OSIMO – I militari del Norm della Compagnia Carabinieri hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne originario della Sicilia ma residente da tempo a Osimo, già noto alle forze dell’ordine anche per reati analoghi.

Le attività di controllo del territorio, che già avevano determinato giovedì scorso l’arresto di uno spacciatore straniero e il sequestro di 46 dosi di cocaina, hanno portato gli investigatori sulle tracce del giovane, gravato da precedenti. Nel tardo pomeriggio di ieri è quindi scattata l’operazione, con una perquisizione domiciliare: all’interno del garage di pertinenza dell’abitazione, il ragazzo deteneva più di un chilo e mezzo di hashish suddiviso in 20 panetti ed in parte già porzionato in bustine. Oltre a 25 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e il materiale per il taglio e il confezionamento in dosi della droga.

Il tutto era occultato all’interno di un sacchetto di plastica che il giovane ha provato a spostare per distrarre l’attenzione dei Carabinieri intervenuti. Nei suoi confronti sono quindi scattate le manette e la sottoposizione agli arresti domiciliari. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare domiciliare in attesa del processo.