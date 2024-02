Promuovere la Cultura e il territorio delle Marche, sostenendo enti e operatori del settore. E’ questo lo spirito della Fondazione Marche Cultura, che sarà raccontata questa sera dal suo Presidente Andrea Agostini, ospite di “Punti di Vista” il Talk Show delle Marche.

Appuntamento alle ore 22 sul canale 12 (conduce Maurizio Socci, ndr.). Dal festival del Cinema di Berlino a quello di Venezia, da Sanremo alle fiction girate nelle Marche con gli attori Raul Bova e Marco Bocci: obiettivi raggiunti e strategie future di una Fondazione così importante per la valorizzazione della Regione Marche eppure paradossalmente troppo poco conosciuta.

Anche per colmare questo gap, questa sera, grande protagonista il Presidente Andrea Agostini, un profilo di alto livello per le Marche e non solo. Giurista, Avvocato, Giudice Onorario, Sindaco, una figura poliedrica capace di intercettare le varie voci della cultura marchigiana e di metterle a sistema. “Confesso che quando mi scelse il Presidente Acquaroli io risposi che forse più di me servisse un uomo di cultura alla guida della Fondazione. Il Presidente invece mi convinse dicendo: a me non serve che cultura la faccia tu, ma che la faccia fare bene agli altri, mettendoli nelle migliori condizioni”.

Ore 22, Canale 12, vi aspettiamo!