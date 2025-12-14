Missione compiuta: con il progetto “Insieme con il Niger”, l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, la Fondazione AOUM ETS, il Lions Club Ancona Host e Teenformo odv hanno consegnato nuove speranze ai centri sanitari nigerini.

Apparati elettromedicali dismessi, ma in ottime condizioni, trasportati con il supporto del Comando Operativo Vertice Interforze, sono oggi al servizio delle comunità più fragili. Una rete straordinaria che, unendo competenze e cuore, ha trasformato la solidarietà in azione concreta.