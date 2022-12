Una grande festa musicale per ricordare Lollo e sostenere la ricerca scientifica. Al teatro Sperimentale di Ancona, venerdì 16 dicembre, dalle ore 20.30, va in scena “The Power of Love” con l’obiettivo di finanziare il secondo assegno di ricerca per lo sviluppo delle terapie Car-T al reparto di Ematologia dell’ospedale di Torrette (già dieci i pazienti che se ne stanno avvalendo). L’intero ricavato sosterrà infatti il lavoro portato avanti con ottimi risultati dalla dottoressa Giuseppina Urbano.

Sul palco, Carlo Lantieri (chitarra), Diego Vitaioli (batteria), Stefano Fedeli (voce), Maurizio Miranda (voce e sax), Maurizio Picciafuoco (tastiere) e Daniele Natalini (basso), vale a dire i The If, e due ospiti speciali: Simon Vicarelli e Dania Orlando. La migliore musica degli anni ’80 con, tra gli altri, i successi degli Spandau Ballet, di Michael Jackson, di Tina Turner, di Prince e dei Tears for Fears.

Posto unico numerato a 15 euro.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del teatro delle Muse di Ancona (tel: 071.52525), su Vivaticket al seguente link (https://www.vivaticket.com/it/ticket/the-power-of-love-if-per-lorenzo-farinelli/197286) e nei punti vendita collegati al circuito (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv).

Appuntamento venerdì 16 dicembre 2022, ore 20.30, al teatro Sperimentale Lirio Arena di Ancona, via Redipuglia 59. Abbiamo bisogno di te per sconfiggere i tumori del sangue.