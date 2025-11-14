CUPRA MARITTIMA – Poco prima delle 9, i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in A14, direzione sud (chilometro 297+800), all’interno di una galleria, per il tamponamento tra un autotreno e due pullman.

Sul posto, oltre ai pompieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e alla bonifica della zona, e alla Polizia autostradale, per i rilievi e per disciplinare la circolazione, anche i soccorritori del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte, da quanto emerso, per fortuna, sembrerebbe in maniera non grave. Presente anche il personale di Protezione civile.

Durante le operazioni di soccorso, il tratto di autostrada interessato tra Pedaso e Grottammare è rimasto chiuso al traffico. Alla riapertura, intorno alle 11, si è potuto transitare su tutte le corsie disponibili ma si sono registrati fino a dieci chilometri di coda (in diminuzione) verso sud.