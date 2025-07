CASTELRAIMONDO – Una donna di 78 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 a Castelraimondo, nei pressi del passaggio a livello. La vittima viaggiava su una Peugeot 108 insieme al marito, 88 anni, quando l’auto si è scontrata con un furgone Fiat Ducato condotto da un 29enne di Campobasso, operaio impegnato nella ricostruzione post-sisma.

La pensionata, ferita gravemente, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette, dove però è deceduta poco dopo. Il marito è stato invece portato all’ospedale di Camerino con ferite non gravi. Illeso il conducente del furgone, che ha accusato un malore dopo aver realizzato la gravità dell’accaduto. È stato sottoposto ai test per alcol e sostanze, i cui esiti sono ancora in attesa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Le indagini sono in corso.