JESI – Piazza della Repubblica è pronta ad accogliere la settima edizione di Canestreet, il torneo di basket 3×3 più atteso dell’estate jesina. Una quattro giorni di sport e divertimento, da martedì 15 a venerdì 18 luglio, che inizierà alle 15.30 e proseguirà fino a notte nel cuore della cittò di Jesi. L’evento, riconosciuto dalla Fip (Federazione italiana pallacanestro) e parte del circuito LB3 (3×3 Basketball League) darà ai vincitori l’accesso alle qualificazioni per le finali nazionali.

“Saranno quattro le categorie in gara: Under 14, U16, U18 e Senior maschile. Oltre 160 atleti sono attesi da tutta la regione e non solo, con una cornice di pubblico che promette ancora una volta di trasformare la piazza in un’arena urbana vibrante di passione – ricordano gli organizzatori –. Il progetto è nato nel 2018 fa all’interno della parrocchia di San Sebastiano, grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani jesini spinti dall’amore per la pallacanestro e dalla voglia di regalare alla città un’esperienza sportiva unica. La storia è continuata alla parrocchia del San Pietro Martire per poi, nell’edizione 2024, trasferirsi in piazza”. Anno e location della svolta storica: “Oltre 40 squadre, una piazza gremita ogni sera e una risposta del pubblico superiore a ogni aspettativa”.

E l’evento Canestreet 2025 promette di ampliarsi, grazie a importanti collaborazioni l’Ente Palio di San Floriano e la Scuola di Danza Cinzia Scuppa. L’evento, inoltre, fa parte del cartellone ufficiale di ‘Jesi Estate’, in collaborazione con il Comune, ed è sostenuto da un tessuto solido di associazioni, volontari e partner che credono nel valore della pallacanestro come strumento di coesione sociale, crescita culturale e divertimento sano per tutte le età. “Il nostro obiettivo – concludono gli organizzatori – è portare a Jesi un evento sportivo di alto livello, accessibile a tutti e capace di attrarre atleti, famiglie e curiosi. Vogliamo offrire uno spettacolo che unisca sport, cultura e comunità, contribuendo a valorizzare la città e a renderla un punto di riferimento regionale per il basket 3×3”.