Nell’ultima giornata hanno segnato il passo i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -3 degenti e il totale ora è 185; invariati i numeri tra i degenti più gravi (8 in Terapia intensiva e 20 in Semintensiva) e -3 tra i ricoverati nei reparti non intensivi (160).

Lo riferisce la Regione Marche. Sono 3.424 i positivi in un giorno (20.363 in una settimana), sulla base di 7.903 tamponi, e l’incidenza è salita da 1.330,85 a 1.354,99. Due i decessi con il totale regionale che raggiunge i 3.962.



Vola oltre quota 30mila (30.796; +976 rispetto a ieri) il numero di persone in quarantena.