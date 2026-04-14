Vinitaly, le Marche leader del Bio. Anche l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli alla 58esima edizione del principale salone internazionale del vino di Verona: “Il vino è una bevanda del Mediterraneo che viene dalla nostra storia, dai nostri territori. Una bevanda che è cultura, alimento e comportamento”, ha detto Ciccioli.

Il quale, parlando del territorio marchigiano, ha sottolineato che “il Verdicchio ha ricevuto riconoscimenti a livello internazionale. Questo vino si abbina a cibi particolari come il pesce. Le Marche hanno vitigni, che in genere sono di terre vulcaniche come il Rosso Conero, il San Bartolo a nord della regione e i vini piceni a sud”.