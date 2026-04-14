Una donazione di 170mila euro da parte di Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi) sosterrà lo studio e la ricerca sulla Porpora Trombocitopenica Immune (PTI), una malattia rara e autoimmune del sangue caratterizata da carenza di piastrine. La ricerca sarà condotta dalla vincitrice del bando della convenzione e ricercatrice dell’UNIVPM: Dorela Lame. L’obbiettivo è quello di migliorare la comprensione dei meccanismi biologici della malattia e individuare correlazioni tra manifestazioni cliniche e risposta ai trattamenti.