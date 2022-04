FILOTTRANO – Incidente questo pomeriggio intorno alle 15 lungo la Strada Statale 362 all’altezza dell’incrocio di Fiumicello. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture, un’Audi e una Renault si sono scontrate. Quest’ultima è uscita di strada, ribaltandosi e finendo in un campo lungo la carreggiata. L’automobilista alla guida della Renault è stato accompagnato in ambulanza all’Ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Portato invece in codice rosso a Torrette con Icaro il guidatore dell’Audi, svenuto dopo l’incidente. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.