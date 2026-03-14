MONTECOSARO – Un uomo di 81 anni, Claudio Malaisi, ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava la strada intorno alle 21 di ieri sera in via Roma, a Montecosaro, nel Maceratese. L’anziano, ex barbiere molto conosciuto e stimato in paese, stava camminando nei pressi di un centro di onoranze funebri quando è stato travolto da una Seat Arona che procedeva in direzione Morrovalle, guidata da un ragazzo.

A prestare i primi soccorsi sono stati gli operatori della Croce Verde di Morrovalle, che in quel momento stavano transitando nella zona e hanno notato l’uomo a terra. Nonostante l’intervento immediato, per l’81enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La salma è stata trasferita all’obitorio di Civitanova Marche, dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica prima della restituzione ai familiari per il funerale.