ANCONA – E’ iniziato il countodown per le elezioni provinciali che si terranno domani, domenica 15 marzo. Gli uffici elettorali hanno ufficializzato le candidature e la tornata elettorale interesserà quattro dei cinque enti delle Marche: Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Resta invece

esclusa la Provincia di Pesaro e Urbino, dove il presidente Giuseppe Paolini rimane regolarmente in carica.

I candidati alla presidenza

Provincia di Ancona: il confronto è tra Daniele Carnevali (presidente uscente e sindaco di

Polverigi) e Luca Paolorossi (sindaco di Filottrano).

Provincia di Macerata: si contendono la carica Alessandro Gentilucci (sindaco di

Pievetorina) e Robertino Paoloni (sindaco di Loro Piceno).

Provincia di Fermo: corsa a candidato unico per Michele Ortenzi (presidente uscente e

sindaco di Montegiorgio).

Provincia di Ascoli Piceno: sfida tra il presidente uscente Sergio Loggi (sindaco di

Monteprandone) e Fabio Salvi (sindaco di Venarotta).

Trattandosi di consultazioni di secondo livello, il diritto di voto non spetta ai cittadini ma è riservato

esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica nei comuni interessati. Le operazioni di

voto si svolgeranno domenica 15 marzo, dalle ore 8 alle ore 20, presso i seggi allestiti nelle

rispettive sedi provinciali.

Il numero degli aventi diritto varia in base ai territori:

– Ancona: 663 elettori (47 Comuni).

-Macerata: 696 elettori (54 Comuni; escluso Muccia perché commissariato).

-Fermo: 470 elettori (38 Comuni; esclusi Campofilone e Pedaso perché commissariati).

-Ascoli Piceno: 404 elettori (32 Comuni; escluso San Benedetto del Tronto perchè

commissariato).

