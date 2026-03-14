ANCONA – E’ iniziato il countodown per le elezioni provinciali che si terranno domani, domenica 15 marzo. Gli uffici elettorali hanno ufficializzato le candidature e la tornata elettorale interesserà quattro dei cinque enti delle Marche: Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Resta invece
esclusa la Provincia di Pesaro e Urbino, dove il presidente Giuseppe Paolini rimane regolarmente in carica.
I candidati alla presidenza
Provincia di Ancona: il confronto è tra Daniele Carnevali (presidente uscente e sindaco di
Polverigi) e Luca Paolorossi (sindaco di Filottrano).
Provincia di Macerata: si contendono la carica Alessandro Gentilucci (sindaco di
Pievetorina) e Robertino Paoloni (sindaco di Loro Piceno).
Provincia di Fermo: corsa a candidato unico per Michele Ortenzi (presidente uscente e
sindaco di Montegiorgio).
Provincia di Ascoli Piceno: sfida tra il presidente uscente Sergio Loggi (sindaco di
Monteprandone) e Fabio Salvi (sindaco di Venarotta).
Trattandosi di consultazioni di secondo livello, il diritto di voto non spetta ai cittadini ma è riservato
esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica nei comuni interessati. Le operazioni di
voto si svolgeranno domenica 15 marzo, dalle ore 8 alle ore 20, presso i seggi allestiti nelle
rispettive sedi provinciali.
Il numero degli aventi diritto varia in base ai territori:
– Ancona: 663 elettori (47 Comuni).
-Macerata: 696 elettori (54 Comuni; escluso Muccia perché commissariato).
-Fermo: 470 elettori (38 Comuni; esclusi Campofilone e Pedaso perché commissariati).
-Ascoli Piceno: 404 elettori (32 Comuni; escluso San Benedetto del Tronto perchè
commissariato).