JESI – La Polizia di Jesi (Ancona) ha arrestato il marito della giovane donna che nei giorni scorsi ha finto una gravidanza per poter denunciare gli abusi del compagno ai sanitari del Pronto Soccorso, dopo due anni di maltrattamenti, fisici e psichici.

Subito dopo la denuncia, ieri, per maltrattamenti in famiglia, e nonostante il divieto di avvicinamento alla moglie e di dimorare nella provincia di Ancona, l’uomo – un 24enne tunisino – questa mattina si è introdotto in casa della moglie 22enne, e l’ha obbligata a seguirlo per trasferirsi in una abitazione a Cingoli, fuori provincia. La ragazza, per paura, l’ha seguito, ma fortunatamente la coppia è stata notata da una pattuglia di Polizia, mentre camminavano lungo via Garibaldi, nei pressi della pensilina della fermata dei bus.



L’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Secondo le informazioni assunte, il 24enne nelle prime ore di questa mattina si è introdotto nell’appartamento ove la ragazza attualmente dimora, avendo ancora le chiavi. L’ha obbligata a svegliarsi e a seguirlo alla fermata del bus per far ritorno nella casa di Cingoli, cosa a cui la moglie ha acconsentito per paura di una reazione violenta. Riconosciuto dagli agenti, l’uomo è stato arrestato e condotto in Commissariato. Avvisato il Pm di turno, ne è stato disposto la conduzione in Tribunale ad Ancona per l’udienza direttissima.