Smantellata nel Maceratese un'intera filiera di produzione e commercializzazione di falsi prodotti griffati che aveva ramificazioni in sei regioni. Con l'operazione "Fake Dress" i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Macerata, all'esito di complesse indagini, dirette e coordinate dalla Procura di Macerata, hanno sequestrato circa 170mila articoli tra capi d'abbigliamento, accessori e packaging, 15 cliché per riprodurre marchi di alta moda, due immobili adibiti ad opifici, 22 macchinari adibiti a stirare, cucire etichette, realizzare ricami di marchi di aziende internazionali. Sono 17 gli indagati per contraffazione e ricettazione; sette le persone giuridiche deferite per responsabilità amministrativa dell'ente.