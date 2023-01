SPINETOLI – Una vera e propria rapina a mano armata, con tanto di sequestro di persona, quella andata in scena ieri sera all’agenzia di scommesse Godbet di Pagliare del Tronto, nel comune di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno.



Il fatto è avvenuto intorno alle 23, quando un uomo, dopo aver atteso l’uscita di tutti i clienti, entra nell’agenzia con il volto coperto da un passamontagna, impugnando una pistola, forse un’arma giocattolo. L’effetto però è stato quello voluto: sotto la minaccia dell’arma il rapinatore ha rinchiuso la cassiera in uno stanzino e ha fatto così razzia della cassa, per poi poi darsi alla fuga. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 5000 euro.