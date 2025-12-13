MACERATA – Il Comune di Macerata vuole partecipare all’asta pubblica per acquistare il complesso immobiliare di Villa Potenza che comprende il mattatoio e circa 20mila metri quadrati di area limitrofa. Lo riferisce il sindaco Sandro Parcaroli annunciando che per il consiglio Comunale di lunedì è stato presentato un emendamento al bilancio di previsione che prevede, tramite un mutuo, le risorse necessarie.



“L’interesse dell’Amministrazione – dice Parcaroli – è di salvaguardare l’attività di macellazione locale attualmente gestita da Co.zo.ma. considerando che la proprietà dell’immobile garantirebbe anche una regia pubblica degli interventi mirati a un’efficiente gestione della macellazione”. Il sindaco sottolinea anche “l’interesse pubblico strategico ad acquisire la proprietà dell’intero complesso immobiliare nella zona di Villa Potenza, frazione che è interessata da un importante piano di sviluppo strategico”.



La decisione arriva dopo una serie di confronti con la Regione Marche e i privati dai quali è emersa, secondo Parcaroli, “la concorde intenzione nel voler salvaguardare un immobile fondamentale per la città di Macerata che garantisce il servizio di macellazione in loco e che consente, anche, di intercettare finanziamenti pubblici per l’efficientamento della struttura”