SENIGALLIA – L’ha picchiata fino a romperle il naso perché viveva troppo “all’occidentale”. A far scattare la violenza di un uomo di 27 anni di origine afghana l’aver visto la moglie truccarsi. Un gesto considerato dall’uomo una vera e propria vergogna che andava punita.



Il fatto è avvenuto a Senigallia dove la coppia abitava, lo scorso 31 maggio e ora il 27enne è a processo ad Ancona per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’imputato ha negato di averla picchiata, pur sostenendo che la donna si sarebbe allontanata dai canoni dell’Islam. Secondo l’accusa invece la donna non sarebbe stata libera di uscire ma neppure di chiamare al telefono i familiari in Afghanistan e, tra l’altro, aveva l’obbligo di tenere il cellulare spento se lui non era in casa.

Quel giorno l’uomo era rincasato in anticipo a e aveva trovato la moglie allo specchio intenta a truccarsi La sua reazione era stata violentissima: aveva colpito la donna a pugni in faccia, fratturandole le ossa nasali. Lei, dopo aver chiesto aiuto affacciandosi e urlando dal balcone, era stata fortunatamente soccorsa e portata in ospedale. Qui le era stata data un prognosi di 30 giorni e ovviamente era scattata la denuncia.